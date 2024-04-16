Когда арыки не чистят: ливень в Алматы подтопил отдельные улицы

В Алматы с раннего утра начался дождь, местами прошли сильные осадки, в некоторых местах ливневые канализации не сразу справляются с большим потоком воды, в некоторых районах наблюдаются подтопления, а на дорогах образовались лужи. Фотокорреспондент агентства Kazinform прогулялся по основным улицам и показал, что происходит в городе.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Дождь в городе все еще продолжается. По прогнозам синоптиков, дождь с перерывами ожидается до утра 17 апреля. По состоянию на 09:00 в городе выпало 14 мм осадков, на «Медеу» - 21 мм, на Каменском плато - 28 мм.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В соцсетях многие алматинцы делятся фото и видео, которые были запечатлены рано утром. На кадрах можно увидеть скопление воды на проезжей части. Также были затоплены многие городские улицы, в том числе улицы Саина, Момышулы, проспект Райымбека. Кроме того, вода зашла в подземные переходы, создавая дополнительные проблемы для горожан.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По информации оперативного дежурного по ЧС, по состоянию на 09:00 зафиксировано 12 участков с накоплением воды (6 - во дворах частных жилых домов, 6 - на городских улиц), которые оперативно устранены. Причина - в засорении арычных сетей.

В управлении развития коммунальной инфраструктуры города сообщили, что в дневную смену задействовано 425 единиц спецтехники и 802 дорожных рабочих. Организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими необходимыми шанцевыми инструментами для предупреждения заторов и обеспечения беспрепятственного пропуска воды в арычных переходах под дорогами и ликвидации подтоплений на проблемных участках.

Фото: Акимат города Алматы

Имеется 2,3 тысячи мешков с песком. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Ранее в акимате в связи с ухудшением погодных условий дали рекомендации водителям, а горожан во избежание подтоплений просили не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В случае подтопления либо временных скоплений воды можно сообщить в акиматы района или написать сообщение по номеру в WhatsApp +7 706 689 8898.