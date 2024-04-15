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    14:00, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Алматы готовится к затяжным дождям

    алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Алматы вечером ожидается дождь, который прогнозируется с перерывами до утра 17 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным управления развития коммунальной инфраструктуры, коммунальные службы города заблаговременно проверяют системы водоотведения, проводят работы по очистке водоприемных решеток, арычных систем и колодцев. В плановых работах по очистке арычных сетей и арычных переходов задействовано 320 рабочих и 88 единиц спецтехники. Ежедневно из арычной сети вывозится около 250 кубометров смета, ила и мусора.

    — Для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на отдельных участках в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами. Заготовлено 2,3 тысячи мешков с песком, — сообщили в управлении.

    В ночной период планируется задействовать 236 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 215 дорожных рабочих. При необходимости дополнительно будет привлечено до 150 единиц техники и 200 рабочих.

    В связи с ухудшением погодных условий водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Во избежание подтоплений горожан просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

    В случае подтопления либо временных скоплениях воды можно сообщить в акиматы района или написать сообщение по номеру в WhatsApp +7 706 689 8898.

    Теги:
    Погода Дожди Наводнение Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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