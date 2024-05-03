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    09:21, 03 Май 2024 | GMT +6

    КНР запустит зонд на Луну для сбора грунта с обратной ее стороны

    луна
    Фото: freepik

    Запуск лунного зонда «Чанъэ-6» планируется произвести в пятницу в период с 17:00 до 18:00 по пекинскому времени, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

    Комбинация лунного зонда «Чанъэ-6» и ракеты-носителя Long March-5 Y8 установлена в вертикальном положении на стартовой площадке в Центре космических запусков Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань.

    Перед запуском проведены функциональные проверки, совместные испытания и заправка топливом.

    Зонд должен собрать образцы с обратной стороны Луны, что станет первой миссией такого рода в истории человечества.

    Теги:
    Китай Луна КНР Астрономия Космос
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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