КНР запустит зонд на Луну для сбора грунта с обратной ее стороны

Запуск лунного зонда «Чанъэ-6» планируется произвести в пятницу в период с 17:00 до 18:00 по пекинскому времени, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Комбинация лунного зонда «Чанъэ-6» и ракеты-носителя Long March-5 Y8 установлена в вертикальном положении на стартовой площадке в Центре космических запусков Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань.

Перед запуском проведены функциональные проверки, совместные испытания и заправка топливом.

Зонд должен собрать образцы с обратной стороны Луны, что станет первой миссией такого рода в истории человечества.