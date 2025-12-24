КНР ввел антисубсидийные меры против молочной продукции из ЕС

В ведомстве сообщили, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства предоставления субсидий молочной продукции происхождением из Европейского союза. При этом отечественная молочная отрасль Китая, по оценке китайской стороны, понесла существенный ущерб, а между полученными субсидиями и нанесенным ущербом установлена причинно-следственная связь.

Принятые меры предусматривают введение временных антисубсидийных депозитов при импорте соответствующей молочной продукции. Размер дополнительных сборов составляет от 21,9% до 42,7% в зависимости от конкретной компании экспортера.

Решение основано на результатах предварительного расследования, которое было начато 21 августа 2024 года по заявлению Китайской молочной ассоциации и Ассоциации молочной промышленности Китая.

Ранее мы писали, что Китай ввел антидемпинговые пошлины на европейскую свинину.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС может ввести пошлины на китайскую продукцию «в ближайшем будущем», если Пекин не предпримет шагов по сокращению своего большого дефицита в торговле с Европой.