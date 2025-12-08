«Будем вынуждены принять жесткие меры»: Макрон предупредил Китай

— Я сказал им, что если они не отреагируют, мы, европейцы, будем вынуждены принять жесткие меры, как это сделали США, например, ввести пошлины на китайскую продукцию, — заявил Эмманюэль Макрон в интервью газете «Les Échos» по возвращении из официального визита в Китай.

Французский лидер добавил, что протекционизм администрации США «усугубляет европейские проблемы», перенаправляя китайские торговые потоки на рынок ЕС.

— Сегодня мы оказались в ловушке, и это вопрос жизни и смерти для европейской промышленности, — заявил он.

Макрон выделил десять стратегических секторов, в которых Европа должна приветствовать китайские инвестиции — от аккумуляторов до фотоэлектрических систем, от переработки лития до робототехники.

Президент Елисейского дворца признал, что формирование единой европейской позиции «непросто», упомянув о сопротивлении Германии, обусловленном ее сильным промышленным присутствием в Китае. Он заключил, что ЕС должен одновременно защищать уязвимые секторы, такие как автомобильная промышленность, и повышать конкурентоспособность посредством «упрощения, более интегрированного единого рынка, инвестиций в инновации и адекватной денежно-кредитной политики».

Напомним, в пятницу Эмманюэль Макрон завершил свой четвертый государственный визит в Китай.

Ранее сообщалось, что на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит сектору Газа $100 млн на гуманитарную помощь.