РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:43, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Будем вынуждены принять жесткие меры»: Макрон предупредил Китай

    Президент Франции заявил, что Евросоюз может ввести пошлины на китайскую продукцию «в ближайшем будущем», если Пекин не предпримет шагов по сокращению своего большого дефицита в торговле с Европой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Agenzia Nova

    «Будем вынуждены принять жесткие меры»: Макрон предупредил Китай
    Фото: Agenzia Nova

    — Я сказал им, что если они не отреагируют, мы, европейцы, будем вынуждены принять жесткие меры, как это сделали США, например, ввести пошлины на китайскую продукцию, — заявил Эмманюэль Макрон в интервью газете «Les Échos» по возвращении из официального визита в Китай. 

    Французский лидер добавил, что протекционизм администрации США «усугубляет европейские проблемы», перенаправляя китайские торговые потоки на рынок ЕС.

    — Сегодня мы оказались в ловушке, и это вопрос жизни и смерти для европейской промышленности, — заявил он.

    Макрон выделил десять стратегических секторов, в которых Европа должна приветствовать китайские инвестиции — от аккумуляторов до фотоэлектрических систем, от переработки лития до робототехники.

    Президент Елисейского дворца признал, что формирование единой европейской позиции «непросто», упомянув о сопротивлении Германии, обусловленном ее сильным промышленным присутствием в Китае. Он заключил, что ЕС должен одновременно защищать уязвимые секторы, такие как автомобильная промышленность, и повышать конкурентоспособность посредством «упрощения, более интегрированного единого рынка, инвестиций в инновации и адекватной денежно-кредитной политики».

    Напомним, в пятницу Эмманюэль Макрон завершил свой четвертый государственный визит в Китай. 

    Ранее сообщалось, что на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит сектору Газа $100 млн на гуманитарную помощь. 

    Теги:
    Пошлины Евросоюз Китай Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают