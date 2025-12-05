РУ
    21:28, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Китай выделит сектору Газа $100 млн на гуманитарную помощь

    Пекин усиливает свое участие в международных усилиях по стабилизации ситуации в Газе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com / @ChinaDaily

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит $100 млн на помощь в смягчении гуманитарного кризиса в секторе Газа и поддержки усилий по его восстановлению.

    Си Цзиньпин сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после их встречи в Пекине.

    Председатель КНР заявил французскому президенту, что Китай по-прежнему привержен делу мира в секторе Газа.

    Помощь объявлена на фоне заявления Китая и Франции о расширении сотрудничества и призыва к «многостороннему дипломатическому подходу». Китай подчеркнул, что выступает за «справедливое, устойчивое и всестороннее урегулирование палестинского вопроса».

    Как сообщает агентство WAFA, президент Палестины Махмуд Аббас направил Си Цзиньпину письмо, в котором выразил благодарность за это обещание.

    Ранее сообщалось, что Израиль откроет КПП «Рафах» для выезда жителей Газы в Египет.

    Теги:
    сектор Газа Франция Китай Макрон Гуманитарная помощь Си Цзиньпин
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
