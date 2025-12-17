Китай ввел антидемпинговые пошлины на европейскую свинину

Новые меры вступают в силу в среду.

Пошлины на европейскую свинину будут варьроваться от 4,9% до 19,8%, а также ударят по побочным продуктам животного происхождения.

Этот шаг — очередной признак возросшей напряженности в торговых отношениях между Пекином и Брюсселем, считают обозреватели.

Китайские власти начали антидемпинговое расследование в июне 2024 года и пришли к выводу, что «импортируемые из Евросоюза свинина и продукты из свинины представляют собой демпинговую практику и что отечественной промышленности был нанесен значительный ущерб», говорится в заявлении Министерства торговли КНР.

Больше других пострадают Испания, Нидерланды и Дания. У ЕС огромный дефицит торгового баланса с Китаем, в 2024 году он составил более 300 млрд евро. При этом европейские страны поставляют в Китай субпродукты, такие как уши, рыла, ноги и другие изделия, которые считаются в Китае деликатесами.

Этим летом Пекин также ввел антидемпинговые пошлины на европейский коньяк, произведенный в первую очередь во Франции, хотя крупные производители бренди получили исключения. Импорт молочных продуктов из ЕС также подвергся антидемпинговым проверкам.

В Министерстве торговли заявили, что новые тарифы будут применяться ко всем видам свинины, будь то свежая, охлажденная, замороженная, сушеная, маринованная, копченая или соленая.

Экспорт свинины из ЕС в Китай достиг пика в 7,4 млрд евро в 2020 году, когда Пекин обратился к импорту, чтобы удовлетворить внутренний спрос после того, как его фермы опустошил свиной грипп.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС может ввести пошлины на китайскую продукцию «в ближайшем будущем», если Пекин не предпримет шагов по сокращению своего большого дефицита в торговле с Европой.