КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности

Как сообщает Yonhap, Ким Чен Ын лично руководил запусками стратегических крылатых ракет и призвал к «неограниченному и устойчивому» развитию государственных ядерных боевых сил.

Стратегические крылатые ракеты летели по заданной траектории в течение 10 199 и 10 203 секунд для поражения цели, при этом дальность полета не разглашается.

Как передает информационное агентство KCNA, Ким Чен Ын подтвердил, что Северная Корея «как и прежде, приложит все усилия к неограниченному и устойчивому развитию государственных ядерных боевых сил».

Он подчеркнул важность регулярной проверки надежности и оперативности компонентов северокорейского ядерного сдерживания из-за различных угроз безопасности.

Министерство обороны Южной Кореи осудило ряд военных действий Северной Кореи как акты, угрожающие миру и стабильности на Корейском полуострове.

— Северная Корея должна отреагировать на добросовестные усилия Южной Кореи по возобновлению диалога, направленные на содействие миру и сосуществованию на полуострове, и присоединиться к усилиям по поддержанию стабильной ситуации, — заявил на пресс-конференции представитель министерства.

На прошлой неделе Северная Корея представила корпус разрабатываемой атомной подводной лодки, при этом Ким Чен Ын предупредил, что планы Южной Кореи по строительству атомной подводной лодки будут представлять угрозу безопасности.

Он также проинспектировал испытательные пуски новых зенитных ракет большой дальности.