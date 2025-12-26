Северная Корея увеличит производство ракет и снарядов

Северокорейский лидер отметил, что увеличение производства ракет и снарядов имеет решающее значение для укрепления потенциала сдерживания войны.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Государственное информационное агентство КНДР, Ким Чен Ын сделал это заявление во время своего визита на крупные предприятия оборонной промышленности. Местоположение заводов не уточнялись.

Фото: Yonhap

Он также сказал, что планы строительства новых заводов по производству боеприпасов будут приняты на предстоящем съезде партии.

— Для удовлетворения будущих потребностей ракетно-артиллерийских сил Корейской народной армии необходимо постоянно повышать уровень модернизации оборонной промышленности путем создания новых предприятий по производству боеприпасов, как и планировалось, — заявил Ким Чен Ын.

По всей видимости, его инспекция направлена ​​на оценку достижений в оборонном секторе в преддверии девятого съезда партии, запланированного на начало следующего года.

Напомним, 25 декабря Ким Чен Ын провел личный осмотр строящейся атомной подлодки.