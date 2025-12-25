КНДР показала снимки своей атомной подлодки

Как сообщает Центральное информационное агентство Кореи (KCNA), во время инспекции северокорейский лидер заявил, что планы Южной Кореи по строительству атомных подводных лодок «усугубят нестабильность» в регионе.

— Необходимо дать врагу недвусмысленно понять, что ему непременно придется дорого заплатить за нарушение безопасности стратегического суверенитета КНДР, и что он столкнется с беспощадным ответным ударом, если попытается выбрать военный вариант, — сказал он.

Ким Чен Ын также добавил, что планы Сеула по строительству атомных подводных лодок представляют собой «угрозу безопасности, с которой необходимо бороться», отметив, что КНДР рассматривает это как наступательный акт, серьезно нарушающий ее безопасность и морской суверенитет.

— КНДР будет и впредь демонстрировать подобные возможности, и это является лишь ответственным применением подлинного ядерного сдерживания и надежного щита для защиты суверенитета, — отметил он.

Фото: Yonhap

Северокорейский лидер также заявил, что ядерные силы страны направлены на обеспечение мирной обстановки и абсолютной безопасности на постоянной основе, назвав новую атомную подводную лодку «эпохальным и решающим изменением уровня сдерживания войны».

Он также пообещал «увеличить и расширить темпы и масштабы строительства различных надводных и подводных боевых кораблей и постоянно оснащать их различными наступательными системами вооружения».

В ходе инспекции Ким Чен Ын также ознакомился с исследованиями новых секретных подводных вооружений, находящихся в разработке, и представил стратегический план реорганизации военно-морских сил и создания новых подразделений.

Как сообщает Euronews, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время саммита с Трампом в октябре призвал США поддержать усилия Южной Кореи по приобретению атомных подводных лодок. Тогда американский заявил о готовности поделиться технологиями, находящимися в их распоряжении, чтобы позволить Южной Корее построить атомную подводную лодку, но пока неясно, где и когда она будет построена.

Ранее в КНДР предупредили о последствиях военных учений США и Южной Кореи.