КНДР показала снимки своей атомной подлодки
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын провел личный осмотр строящейся атомной подлодки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
Как сообщает Центральное информационное агентство Кореи (KCNA), во время инспекции северокорейский лидер заявил, что планы Южной Кореи по строительству атомных подводных лодок «усугубят нестабильность» в регионе.
— Необходимо дать врагу недвусмысленно понять, что ему непременно придется дорого заплатить за нарушение безопасности стратегического суверенитета КНДР, и что он столкнется с беспощадным ответным ударом, если попытается выбрать военный вариант, — сказал он.
Ким Чен Ын также добавил, что планы Сеула по строительству атомных подводных лодок представляют собой «угрозу безопасности, с которой необходимо бороться», отметив, что КНДР рассматривает это как наступательный акт, серьезно нарушающий ее безопасность и морской суверенитет.
— КНДР будет и впредь демонстрировать подобные возможности, и это является лишь ответственным применением подлинного ядерного сдерживания и надежного щита для защиты суверенитета, — отметил он.
Северокорейский лидер также заявил, что ядерные силы страны направлены на обеспечение мирной обстановки и абсолютной безопасности на постоянной основе, назвав новую атомную подводную лодку «эпохальным и решающим изменением уровня сдерживания войны».
Он также пообещал «увеличить и расширить темпы и масштабы строительства различных надводных и подводных боевых кораблей и постоянно оснащать их различными наступательными системами вооружения».
В ходе инспекции Ким Чен Ын также ознакомился с исследованиями новых секретных подводных вооружений, находящихся в разработке, и представил стратегический план реорганизации военно-морских сил и создания новых подразделений.
Как сообщает Euronews, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время саммита с Трампом в октябре призвал США поддержать усилия Южной Кореи по приобретению атомных подводных лодок. Тогда американский заявил о готовности поделиться технологиями, находящимися в их распоряжении, чтобы позволить Южной Корее построить атомную подводную лодку, но пока неясно, где и когда она будет построена.
Ранее в КНДР предупредили о последствиях военных учений США и Южной Кореи.