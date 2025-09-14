РУ
    16:24, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В КНДР предупредили о последствиях военных учений США и Южной Кореи

    Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына раскритиковала запланированные совместные военные учения Южной Кореи и США, предупредив, что это может привести к неблагоприятным последствиям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Фото: Yonhap

    Ким Ё Чжон, заместитель директора департамента Центрального комитета правящей партии Северной Кореи подвергла критике план ядерного сдерживания союзников, заявив, что Пхеньян будет считать учения продолжением конфронтационной позиции «нынешних правителей».

    — Безрассудная игра силой со стороны США, Японии и Южной Кореи в неподходящем месте… несомненно, приведет к неблагоприятным последствиям, — заявила Ким Ё Чжон.

    Вашингтон и Сеул планируют провести командно-штабные военные учения Iron Mace с 15 по 19 сентября в штаб-квартире Вооруженных сил США в Южной Корее на базе Кэмп-Хамфрис в Пхёнтхэке.

    Это третьи учения Iron Mace с момента их запуска в соответствии с руководящими принципами Ядерной консультативной группы.

    В этот же период Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония проведут трехсторонние военные учения Freedom Edge. Пятидневные учения пройдут в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу.

    Ранее Ким Чен Ын осудил совместные учения Южной Кореи и США.

