Клуб главных редакторов заявил о поддержке проекта новой Конституции

В мероприятии приняли участие члены общественного объединения «Клуб главных редакторов», руководители ведущих средств массовой информации, эксперты медиа отрасли и ветераны журналистики. Модератором круглого стола выступил депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай.

— Свобода слова — одна из ключевых ценностей демократического государства. В новой Конституции она должна быть чётко гарантирована вместе со свободой средств массовой информации. При этом баланс между свободой слова, защитой чести и достоинства граждан, а также безопасностью персональных данных должен быть ясно определён на конституционном уровне. Ответственность же должна быть правовой, справедливой и сбалансированной и не препятствовать журналистским расследованиям и общественной критике, — отметила она.





В ходе круглого стола были всесторонне обсуждены основные направления конституционной реформы 2026 года, современное содержание свободы слова, ответственность за распространение информации, вопросы защиты персональных данных, клеветы и чести и достоинства. Участники подчеркнули необходимость защиты прав и свобод человека, а также выработки правовых ответов на новые вызовы цифрового пространства.

С докладами на заседании выступили депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан М. С. Башимов, председатель АО «РТРК «Казахстан» Е. Бурахан, председатель АО «Агентство «Хабар» К. Б. Ойшыбаев, председатель АО «Qazcontent» А. Задабек, а также другие представители отрасли. В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития медиапространства.

В рамках прений журналисты и медиаруководители из города Алматы, Алматинской области, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Атырауской областей приняли участие в онлайн формате, подключившись из своих городов, и высказали свои мнения и предложения по проекту новой Конституции.

В ходе обсуждения было отмечено, что свобода слова является одной из ключевых ценностей демократического общества. Вместе с тем участники подчеркнули необходимость соблюдения правового баланса между ответственностью за распространение информации, предотвращением распространения ложной информации и защитой чести и достоинства граждан, а также их персональных данных.

По итогам мероприятия была принята резолюция круглого стола. В документе систематизированы позиции и предложения медиасообщества по основным направлениям конституционной реформы, а также подчеркнута необходимость прочного закрепления в Конституции свободы слова, свободы средств массовой информации и права на получение и распространение информации.

В резолюции указано, что правовой баланс между свободой слова и ответственностью за распространение информации, защитой чести и достоинства граждан, их деловой репутации и персональных данных должен быть четко определен на конституционном уровне. Участники сошлись во мнении, что нормы ответственности за распространение ложной информации и клеветы должны быть справедливыми, четкими и сбалансированными, не препятствующими журналистским расследованиям и общественно значимой критике.

Также в резолюции защита персональных данных, неприкосновенность частной жизни и сохранение человеческого достоинства признаны одними из ключевых конституционных ценностей современного информационного и цифрового общества. В этой связи предложено уточнить соответствующие нормы с учетом международных стандартов и лучших практик.

В документе особо отмечена роль средств массовой информации в укреплении правовой культуры общества путем профессионального, взвешенного и ответственного освещения конституционной реформы. Журналистское сообщество выразило готовность к активному участию в дальнейшем общественном и экспертном обсуждении проекта новой Конституции.

Принятая резолюция отражает итоговую позицию круглого стола Клуба главных редакторов Республики Казахстан, состоявшегося 9 февраля 2026 года, и будет направлена в уполномоченные государственные органы и заинтересованным сторонам в рекомендательном порядке.

