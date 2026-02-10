Международная Ассоциация юристов поддерживает конституционную реформу

— Международная Ассоциация юристов, эксперты в области международных отношений поддерживают конституционную реформу и одобряют проект новой редакции Конституции, который имеет важное значение для будущего нашей страны, — отмечается в резолюции.

В результате работы Конституционной комиссии, как говорится тексте резолюции, выстроена целостная и логичная структура нового Основного закона. В результате обновление затрагивает все разделы Конституции — от Преамбулы и основ конституционного строя до механизмов взаимоотношений государства и гражданского общества в лице Халық кеңесі, расширения внесудебных механизмов защиты прав человека, государственного управления.

Конституционная реформа 2026 года ориентирована на человекоцентричность, где в центре государственной политики находится конкретный человек, его права, свободы и достоинство. Содержание всех категорий основных прав человека и гражданина обновлены с раскрытием в них новых граней. Закреплено, что Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства.

Конституционная реформа позволит повысить эффективность работы правозащитных государственных механизмов, сделать их доступнее и понятнее для каждого гражданина. В конечном итоге предлагаемые конституционные преобразования, опирающиеся на принципы «правового государства», четко обозначаемые в преамбуле проекта новой Конституции — призваны укрепить доверие между государством и обществом, обеспечить справедливость, законность и устойчивое развитие страны.

Важным является конкретизация статьи 10 проекта новой Конституции, которая учитывает современные тенденции развития международных отношений и ориентируется на незыблемые принципы Организации Объединенных наций: «Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит внешнюю политику мира и сотрудничества с заинтересованными государствами, невмешательства в их внутренние дела, мирного разрешения международных споров».

Таким образом, речь идет о глубокой конституционной модернизации.