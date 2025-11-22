Климатический саммит COP31 в следующем году примет Турция

Турция и Австралия, подававшие заявки на проведение COP31 еще в 2022 году, приблизились к соглашению, оформляющемуся на полях COP-30 в Бразилии.

Как заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, Анкара будет принимать саммит и председательствовать на конференции, в то время как Канберре доверят руководство международными переговорами — от координации рабочих групп до подготовки итоговых текстов.

По словам Альбанезе, компромисс стал большим успехом для обеих стран. Министр климата Австралии Крис Боуэн отметил, что решение учитывает ключевые интересы Канберры, хотя полностью удовлетворить все требования сторон было невозможно. Именно Боуэн, согласно проекту соглашения, будет вести переговоры стран-участниц и формировать проекты финальных документов. Предварительное мероприятие pre-COP — планируется провести в регионе Тихого океана.

Турция рассматривает Анталью как возможную площадку для саммита и намерена придать форуму глобальный размах, подчеркивая важность солидарности между развитыми и развивающимися странами. Австралия, в свою очередь, продвигала идею «Pacific COP», делая акцент на климатической уязвимости тихоокеанских островных государств. Канберра уже вложила около 7 млн австралийских долларов в подготовку заявки.

Несмотря на достигнутый прогресс, остаются вопросы к модели разделения полномочий, поскольку правила ООН предполагают единое председательство. Однако страны стремятся финализировать соглашение в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что Австралия отказалась от совместного с Турцией проведения COP31.

Мы также писали о том, что в Турции принят первый закон об изменении климата. Новый нормативный акт предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2053 году.