Австралия отказалась от совместного с Турцией проведения COP31

В 2022 году Австралия и Турция подали заявки на проведение COP31, и ни одна из них не отозвала свою заявку, что привело к тупиковой ситуации, которую необходимо будет преодолеть на встрече COP30 этого года, проходящей в настоящее время в бразильском Белене.

Турция предложила совместно с Австралией провести в следующем году саммит ООН по климату, однако переговоры по вопросу проведения саммита остаются нерешеннымы.

— Нет, мы не будем участвовать в совместном проведении, поскольку совместное проведение не предусмотрено правилами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), — заявил Альбанезе.

Письма, которыми за последние недели обменялись Албания и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не привели к прояснению ситуации и, по-видимому, лишь укрепили позиции сторон.

Правила ООН требуют единогласия среди 28 членов блока «Западная Европа и другие страны», чья очередь принимать COP31. В этот блок входят Австралия и Турция. Если ни Канберра, ни Анкара не пойдут на компромисс, то обязанности по проведению конференции по умолчанию перейдут к Бонну (Германия), где расположена штаб-квартира ООН по вопросам климата. Однако немецкие чиновники заявили, что не хотят принимать этот форум.

