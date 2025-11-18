РУ
    12:10, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Австралия отказалась от совместного с Турцией проведения COP31

    Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что Австралия не будет совместно с Турцией принимать климатический саммит COP31 на фоне сохраняющегося тупика между двумя странами по вопросу о том, какая из них должна провести конференцию в следующем году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters

    Фото: ТАСС

    В 2022 году Австралия и Турция подали заявки на проведение COP31, и ни одна из них не отозвала свою заявку, что привело к тупиковой ситуации, которую необходимо будет преодолеть на встрече COP30 этого года, проходящей в настоящее время в бразильском Белене.

    Турция предложила совместно с Австралией провести в следующем году саммит ООН по климату, однако переговоры по вопросу проведения саммита остаются нерешеннымы. 

    — Нет, мы не будем участвовать в совместном проведении, поскольку совместное проведение не предусмотрено правилами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), — заявил Альбанезе. 

    Письма, которыми за последние недели обменялись Албания и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не привели к прояснению ситуации и, по-видимому, лишь укрепили позиции сторон.

    Правила ООН требуют единогласия среди 28 членов блока «Западная Европа и другие страны», чья очередь принимать COP31. В этот блок входят Австралия и Турция. Если ни Канберра, ни Анкара не пойдут на компромисс, то обязанности по проведению конференции по умолчанию перейдут к Бонну (Германия), где расположена штаб-квартира ООН по вопросам климата. Однако немецкие чиновники заявили, что не хотят принимать этот форум.

    Ранее мы писали о том, что на климатическом саммите COP30 в Бразилии принята историческая декларация. 

     

