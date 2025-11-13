Историческая декларация принята на климатическом саммите COP30 в Бразилии

К декларации присоединились Бразилия, Канада, Чили, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Испания, Швеция, Уругвай, Нидерланды и Бельгия.

Документ предусматривает конкретные меры по борьбе с ложным контентом в интернете и прекращению целенаправленных атак на журналистов, ученых и исследователей, занимающихся вопросами климата и окружающей среды.

Инициатива, запущенная в июне этого года, реализуется правительством Бразилии, Департаментом глобальных коммуникаций ООН и ЮНЕСКО.

— Широко признано, что дезинформация может поставить под угрозу любую часть процесса в рамках КС — будь то дипломатические переговоры, реализация повестки, мобилизация [международного сообщества] или организация саммитов. Все наши усилия окажутся под угрозой, если мы не сможем должным образом противостоять дезинформации, корни которой — в отрицании фактов, — отметил специальный посланник СОР30 по вопросам достоверности информации Фредерико Ассис.

Он выразил обеспокоенность алгоритмами, которые усиливают «конспирологический и манипулятивный контент» и применяют «сложные тактики для распространения ложных сообщений».

Созданный в рамках инициативы Глобальный фонд по обеспечению достоверности информации о климате уже получил 447 заявок почти из 100 стран, две трети из них поступили из развивающихся государств.

С первоначальным финансированием в размере 1 миллиона долларов от Бразилии фонд начал поддержку первой серии проектов.

Напомним, 10 ноября в Бразилии начался климатический саммит COP30.