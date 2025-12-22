Кызылординцы получат горячую воду в многоэтажках — на эти цели выделено 26 млрд тенге

— Вопрос обеспечения горячей водой многоэтажных домов в центре города, ставший мечтой кызылординцев, получил положительное решение. На эти цели выделено 26 миллиардов 200 миллионов тенге. В 2022–2024 годах в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» в 78 селах было реализовано 343 проекта по развитию социальной и инженерной инфраструктуры на общую сумму 31 миллиард 600 миллионов тенге, — сказал Нурлыбек Налибаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в этом году на реализацию 66 проектов в 41 населенном пункте выделено 15 млрд 155 млн тенге. По поручению Президента, в этом году все населенные пункты региона обеспечены централизованной качественной питьевой водой на 100%.

— На конец 2021 года уровень газификации в регионе составлял 67 процентов. В 2022–2025 годах реализовано 77 проектов на сумму 65 миллиардов 100 миллионов тенге. В этом году показатель газификации достиг 83 процента. В сфере электроснабжения в 2022–2025 годах выполнено 71 проект на сумму 24 миллиарда 200 миллионов тенге. В результате износ электрических сетей в регионе снизился на 60,8 процента, — отметил аким.

Кроме того, в Кызылорде турецкий инвестор «Aksa Energy» построил новую теплоэлектростанцию мощностью 240 мегаватт стоимостью 215 млрд тенге. За счет бюджета проложен 45-километровый газопровод стоимостью 15 млрд тенге. Это один из крупных проектов, реализованных на средства инвесторов с момента независимости. Новая станция полностью обеспечит регион необходимой электроэнергией и позволит продавать часть ее за пределы области.

В этом году в область привлекут более 750 млрд тенге инвестиций.