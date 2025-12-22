Объем ВРП Кызылординской области превысил три триллиона тенге

По его словам, по итогам 11 месяцев текущего года обеспечен рост всех основных макроэкономических показателей.

— Объем валового регионального продукта составил три триллиона 100 миллиардов тенге. По итогам года планируется довести его до трех триллионов 700 миллиардов тенге, обеспечив рост на 6,5 процента. Бюджет области составил 851 миллиард 300 миллионов тенге, увеличившись на 246 процентов по сравнению с 2021 годом. При этом 56 процентов бюджета (477,6 миллиарда тенге) направлены на социальную сферу. Если в 2021 году объем бюджета развития составлял 47 миллиардов тенге, то в текущем году он достиг 207 миллиардов тенге, увеличившись в 4,4 раза, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

Он также отметил, что в целях оптимизации бюджетных средств с 2022 года проведен глубокий анализ социальной сферы. В результате удалось сэкономить 108 млрд тенге.

В том числе предотвращено нецелевое использование:

в сфере образования — 64,3 млрд тенге;

в сфере культуры и спорта (программа «Арт-спорт» — 15,4 млрд тенге;

в сфере социальной защиты — 8,2 млрд тенге (всего 87,9 млрд тенге).

Дополнительно при строительстве социальных объектов реализованы меры по экономии 20,1 млрд тенге — за счет подготовки проектно-сметной документации за счет спонсоров, строительства дополнительных зданий при школах и концентрации социальных учреждений в центрах «Руханият». Сэкономленные средства направляются на решение наиболее актуальных проблем региона и реализацию новых инфраструктурных проектов.



