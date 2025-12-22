Более 750 млрд тенге инвестиций привлекут в Кызылординскую область

По словам акима, в регионе сформирован благоприятный инвестиционный климат, реализуются новые крупные инвестиционные проекты. В 2022–2024 годах в экономику области было привлечено около 1 трлн 600 млрд тенге инвестиций.

— В этом году планировалось привлечь в область 631 млрд 400 млн тенге инвестиций. По итогам 11 месяцев привлечено 717 млрд 900 млн тенге, что на 13,7% выше плана. По итогам года общий объём инвестиций превысит 750 млрд тенге, — сообщил Нурлыбек Налибаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане.

По его словам, по сравнению с 2021 годом объём инвестиций увеличился на 233%, доля частных инвестиций составила 70%.

— В первом полугодии текущего года объём прямых иностранных инвестиций составил 173 млн долларов США. По итогам года ожидается привлечение 280 млн долларов США, — добавил аким.

Отметим, что в этом году бюджет Кызылординской области превысил 851 млрд тенге. С 2022 года для оптимизации бюджетных средств проведён глубокий анализ социальной сферы, в результате чего удалось сэкономить 108 млрд тенге.