Китайские ученые нашли два новых минерала на Луне

По словам ученых, это стало очередным достижением после их первого открытия лунного минерала — чанъэзита-(Y) /сhangesite-(Y)/ — в 2022 году. Сегодня общее число новых минералов, открытых на основе лунных образцов по всему миру, достигло восьми.

— Церемонии открытия дня космонавтики Китая в 2026 году, которая прошла в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. Китайское национальное космическое управление /CNSA/ объявило об открытии этих двух минералов: магнезиочанъэзит-(Y) /magnesiochangesite-(Y)/ и чанъэзит-(Ce) /changesite-(Ce)/, которые были одобрены Комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации, — отмечают китайские ученые.

Напомним, в конце марта Китай представил главные научные достижения 2025 года. Одним из ключевых научных результатов 2025 года стали анализ лунного грунта миссии «Чанъэ-6», впервые раскрывший историю эволюции обратной стороны Луны.