Китай представил главные научные достижения 2025 года

В этом году форум проходит под девизом «Глубокая интеграция технологических и промышленных инноваций». Площадка, работающая в столице КНР с 25 по 29 марта, сфокусирована на практическом применении фундаментальных исследований и разработок.

Ключевыми научными результатами 2025 года стали анализ лунного грунта миссии «Чанъэ-6», впервые раскрывший историю эволюции обратной стороны Луны; инновационный метод масштабируемого производства сверхплоских гибких алмазных пленок, востребованных в электронике нового поколения и квантовых технологиях; успешная демонстрация устойчивой работы термоядерного реактора EAST при температуре 100 млн °C в течение 1066 секунд и другие достижения.

По словам директора фонда Доу Сянькана, практика ежегодного отбора десяти главных достижений КНР ведется с 2005 года. В текущем цикле финалисты были отобраны экспертами из более чем 600 передовых проектов в области фундаментальных исследований.

Ранее сообщалось, что китайские ученые создали углеродное волокно прочнее стали в 10 раз.