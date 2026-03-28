Китай представил главные научные достижения 2025 года
На открытии ежегодного форума «Чжунгуаньцунь» в столице КНР государственный фонд естественных наук Китая обнародовал главные научно-технические достижения страны по итогам ушедшего года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.
В этом году форум проходит под девизом «Глубокая интеграция технологических и промышленных инноваций». Площадка, работающая в столице КНР с 25 по 29 марта, сфокусирована на практическом применении фундаментальных исследований и разработок.
Ключевыми научными результатами 2025 года стали анализ лунного грунта миссии «Чанъэ-6», впервые раскрывший историю эволюции обратной стороны Луны; инновационный метод масштабируемого производства сверхплоских гибких алмазных пленок, востребованных в электронике нового поколения и квантовых технологиях; успешная демонстрация устойчивой работы термоядерного реактора EAST при температуре 100 млн °C в течение 1066 секунд и другие достижения.
По словам директора фонда Доу Сянькана, практика ежегодного отбора десяти главных достижений КНР ведется с 2005 года. В текущем цикле финалисты были отобраны экспертами из более чем 600 передовых проектов в области фундаментальных исследований.
