телерадиокомплекс президента РК
    21:42, 27 Март 2026 | GMT +5

    Китай представил главные научные достижения 2025 года

    На открытии ежегодного форума «Чжунгуаньцунь» в столице КНР государственный фонд естественных наук Китая обнародовал главные научно-технические достижения страны по итогам ушедшего года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Китай представил главные научные достижения 2025 года
    Фото: Kazinform

    В этом году форум проходит под девизом «Глубокая интеграция технологических и промышленных инноваций». Площадка, работающая в столице КНР с 25 по 29 марта, сфокусирована на практическом применении фундаментальных исследований и разработок.

    Ключевыми научными результатами 2025 года стали анализ лунного грунта миссии «Чанъэ-6», впервые раскрывший историю эволюции обратной стороны Луны; инновационный метод масштабируемого производства сверхплоских гибких алмазных пленок, востребованных в электронике нового поколения и квантовых технологиях; успешная демонстрация устойчивой работы термоядерного реактора EAST при температуре 100 млн °C в течение 1066 секунд и другие достижения.

    По словам директора фонда Доу Сянькана, практика ежегодного отбора десяти главных достижений КНР ведется с 2005 года. В текущем цикле финалисты были отобраны экспертами из более чем 600 передовых проектов в области фундаментальных исследований.

    Ранее сообщалось, что китайские ученые создали углеродное волокно прочнее стали в 10 раз.

    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
