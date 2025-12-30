Китай временно снизит импортные пошлины в 2026 году

Согласно «Плану корректировки таможенных тарифов на 2026 год», снижение пошлин затронет ключевые комплектующие и передовые материалы, необходимые для развития «новых качественных производительных сил» – термина, используемого Пекином для обозначения инновационных отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Меры коснутся сырьевых товаров, поддерживающих экологическую трансформацию экономики, включая переработанный черный порошок для литий-ионных аккумуляторов.

Сектор здравоохранения получит преференции в виде снижения сборов на специализированную медицинскую продукцию, такую как искусственные кровеносные сосуды и диагностические тест-системы, в рамках национальной инициативы «Здоровый Китай».

В рамках расширения торговых связей с развивающимися странами Пекин сохранит режим нулевых пошлин для 43-х наименее развитых государств, имеющих официальные дипломатические отношения с КНР. Льготы распространяются на 100% товарных позиций.

Пекин ежегодно пересматривает импортные пошлины, используя их как инструмент тонкой настройки экономики в условиях меняющегося глобального спроса и задач по достижению технологической независимости.

