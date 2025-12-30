Китай временно снизит импортные пошлины в 2026 году
С 1 января 2026 года Китай снизит импортные таможенные пошлины по 935 товарным позициям, установив временные ставки ниже уровня режима наибольшего благоприятствования, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.
Согласно «Плану корректировки таможенных тарифов на 2026 год», снижение пошлин затронет ключевые комплектующие и передовые материалы, необходимые для развития «новых качественных производительных сил» – термина, используемого Пекином для обозначения инновационных отраслей с высокой добавленной стоимостью.
Меры коснутся сырьевых товаров, поддерживающих экологическую трансформацию экономики, включая переработанный черный порошок для литий-ионных аккумуляторов.
Сектор здравоохранения получит преференции в виде снижения сборов на специализированную медицинскую продукцию, такую как искусственные кровеносные сосуды и диагностические тест-системы, в рамках национальной инициативы «Здоровый Китай».
В рамках расширения торговых связей с развивающимися странами Пекин сохранит режим нулевых пошлин для 43-х наименее развитых государств, имеющих официальные дипломатические отношения с КНР. Льготы распространяются на 100% товарных позиций.
Пекин ежегодно пересматривает импортные пошлины, используя их как инструмент тонкой настройки экономики в условиях меняющегося глобального спроса и задач по достижению технологической независимости.
Ранее мы писали, что Китай ввел антисубсидийные меры против молочной продукции из ЕС и антидемпинговые пошлины на европейскую свинину.