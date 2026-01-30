Китай рассматривает введение безвизового режима для граждан Великобритании

В ходе встречи Председатель КНР отметил, что в условиях нынешней изменчивой и хаотичной международной обстановки Китай и Великобритания, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и ведущими экономиками мира, должны укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности во всем мире, а также для стимулирования экономики и повышения народного благосостояния двух государств.

— Независимо от того, как Китай развивается и укрепляется, он никогда не будет представлять угрозу для других стран, — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин призвал, к расширению взаимовыгодной кооперации в образовании, здравоохранении, финансах и сфере услуг, а также к проведению совместных исследований в сфере искусственного интеллекта, новых источников энергии и других областях для достижения общего развития и процветания.

— Мы надеемся, что британская сторона предоставит честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских предприятий, — подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил, что стороны должны укреплять культурно-гуманитарные контакты и дальше упрощать обмены между людьми. Он пригласил членов правительства, парламентариев и представителей региональных общественных кругов Великобритании чаще посещать Китай для формирования всестороннего, объективного и правильного представления об этой стране.

По его словам, Китай активно рассматривает возможность введения в одностороннем порядке безвизового режима для британских граждан.

Премьер-министр Великобритании со своей стороны передал председателю Си Цзиньпину слова приветствия от короля Карла III и заявил, что рад стать первым британским премьер-министром, посетившим Китай за последние восемь лет.

Кир Стармер добавил, что в рамках нынешнего визита в КНР прибыла делегация из примерно 60 важных представителей британских деловых и культурных кругов, что демонстрирует широту двустороннего сотрудничества и приверженность Великобритании углублению и расширению связей с Китаем.

Глава британского правительства подчеркнул, что для Великобритании и Китая как важных экономик мира и постоянных членов СБ ООН крайне важно выстроить долгосрочные и стабильные отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в духе взаимного уважения и взаимодоверия, особенно в условиях нынешней неспокойной и шаткой международной обстановки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады впервые за восемь лет посетит Китай.