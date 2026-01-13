Премьер-министр Канады впервые за 8 лет посетит Китай

Как сообщили в ведомстве, предстоящая поездка станет первым визитом главы канадского правительства в КНР за восемь лет и имеет важное значение для двусторонних отношений.

По словам дипломата, с прошлого года в отношениях Пекина и Оттавы наметилась позитивная динамика. Фундамент для восстановления связей был заложен на встрече лидеров двух стран в южнокорейском Кенджу, где стороны договорились о возобновлении сотрудничества в различных сферах.

Центральным событием предстоящего визита станет встреча на высшем уровне.

— Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Марком Карни позволит наметить новые стратегические ориентиры для укрепления и развития китайско-канадских отношений, — отметила Мао Нин.

Программа официального визита также включает переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Стороны намерены провести углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки и темам, представляющим взаимный интерес.

В МИД КНР подчеркнули, что Пекин рассматривает предстоящий визит как возможность для укрепления политического доверия и расширения практического взаимодействия. Китайская сторона рассчитывает на конструктивный диалог по существующим разногласиям и закрепление позитивной динамики в двусторонних отношениях.

Ранее мы писали, что Китай введет дополнительные пошлины на товары из Канады.