Премьер-министр Канады впервые за 8 лет посетит Китай
Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Китай с официальным визитом с 14 по 17 января. Об этом в понедельник на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в ведомстве, предстоящая поездка станет первым визитом главы канадского правительства в КНР за восемь лет и имеет важное значение для двусторонних отношений.
По словам дипломата, с прошлого года в отношениях Пекина и Оттавы наметилась позитивная динамика. Фундамент для восстановления связей был заложен на встрече лидеров двух стран в южнокорейском Кенджу, где стороны договорились о возобновлении сотрудничества в различных сферах.
Центральным событием предстоящего визита станет встреча на высшем уровне.
— Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Марком Карни позволит наметить новые стратегические ориентиры для укрепления и развития китайско-канадских отношений, — отметила Мао Нин.
Программа официального визита также включает переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Стороны намерены провести углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки и темам, представляющим взаимный интерес.
В МИД КНР подчеркнули, что Пекин рассматривает предстоящий визит как возможность для укрепления политического доверия и расширения практического взаимодействия. Китайская сторона рассчитывает на конструктивный диалог по существующим разногласиям и закрепление позитивной динамики в двусторонних отношениях.
