Китай призвал усилить контроль на границе Таджикистана и Афганистана

По сообщению Afghanistan International, в своем выступлении китайский дипломат осудил убийство граждан Китая, совершенное во время атак с территории Афганистана. Он указал правительству «Талибана» на необходимость провести серьезное расследование по данным фактам.

Фу Кунг призвал усилить контроль на таджико-афганской границе. Дипломат отметил, что Пекин готов сотрудничать со странами региона для укрепления механизмов координации и обеспечения безопасности.

Напомним, в результате вооруженного нападения с афганской стороны 26 и 30 ноября в приграничье Таджикистана были убиты 5 китайских рабочих, еще 5 получили ранения.

Ранее сообщалось, что глава Таджикистана поручил усилить охрану границы с Афганистаном.