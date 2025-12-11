РУ
    15:14, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Китай призвал усилить контроль на границе Таджикистана и Афганистана

    На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке представитель Китая Фу Кунг поднял вопрос обострения ситуации на таджико-афганской границе, в результате которого пострадали 10 китайских граждан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Ховар

    По сообщению Afghanistan International, в своем выступлении китайский дипломат осудил убийство граждан Китая, совершенное во время атак с территории Афганистана. Он указал правительству «Талибана» на необходимость провести серьезное расследование по данным фактам.

    Фу Кунг призвал усилить контроль на таджико-афганской границе. Дипломат отметил, что Пекин готов сотрудничать со странами региона для укрепления механизмов координации и обеспечения безопасности.

    Напомним, в результате вооруженного нападения с афганской стороны 26 и 30 ноября в приграничье Таджикистана были убиты 5 китайских рабочих, еще 5 получили ранения.

    Ранее сообщалось, что глава Таджикистана поручил усилить охрану границы с Афганистаном.

