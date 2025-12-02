Глава Таджикистана поручил усилить охрану границы с Афганистаном

Согласно отчету ответственных лиц, за последнюю неделю с афганской стороны произошло два случая обстрела территории Таджикистана, в результате которых погибли пять человек и еще пять получили ранения.

— Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон резко осудил незаконные и провокационные действия граждан Афганистана и поручил ответственным лицам принять эффективные меры для урегулирования ситуации и предотвращения повторения подобных инцидентов, — сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в ночь на 26 ноября 2025 года произошло вооруженное нападение с территории Афганистана на базу сотрудников золотодобывающей фабрики ООО «Шохин СМ», расположенную в зоне ответственности пограничного отряда «Ёл» в Хатлонской области. Нападение было осуществлено с использованием огнестрельного оружия и беспилотного летательного аппарата, оснащенного гранатами.

Накануне, в воскресенье в районе Дарваза Хатлонской области двое китайских дорожных рабочих погибли в результате нападения вооруженных людей. Сообщается, что атака была совершена с афганской стороны.