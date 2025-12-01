РУ
    21:18, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Китай призвал страны Персидского залива ускорить подписание соглашения о свободной торговле

    Пекин активизирует дипломатические усилия в Персидском заливе, делая ставку на экономическую интеграцию и многосторонний подход, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com / @SpoxCHN_LinJian

    Министр иностранных дел Китая Ван И призвал страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) завершить переговоры по соглашению о свободной торговле с КНР, которые продолжаются более 20 лет.

    С таким заявлением он выступил в понедельник в ходе встречи с генеральным секретарем ССАГПЗ Джасемом Мухаммедом Аль-Будайви в Эр-Рияде.

    По словам главы МИД КНР, условия для заключения соглашения «в основном созрели», и настало время принять окончательное решение. Ван И отметил, что подписание соглашения о свободной торговле стало бы «сильным сигналом миру» в защиту многосторонности на фоне усиливающегося протекционизма и односторонних подходов в мировой торговле.

    Как подчеркнули в МИД Китая, Пекин заинтересован в углублении сотрудничества с государствами Персидского залива в сферах торговли, инвестиций, энергетики и других направлениях, а также поддерживает стремление ССАГПЗ к укреплению стратегической автономии и региональной интеграции.

    В рамках визита Ван И также провел переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Стороны договорились усилить координацию по региональным и международным вопросам, отметив роль Эр-Рияда в обеспечении безопасности и дипломатических процессах на Ближнем Востоке. В совместных заявлениях подчеркивается поддержка усилий по всеобъемлющему и справедливому урегулированию палестинского вопроса, а также нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

    Кроме того, Ван И встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, заявив о готовности Китая выступать «надежным партнером» королевства и вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе.

    По итогам визита стороны также договорились о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических и специальных паспортов.

    Турне главы китайской дипломатии по Ближнему Востоку началось в Объединенных Арабских Эмиратах и, как ожидается, завершится во вторник в Иордании.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран Персидского залива приняли Сахирскую декларацию. 

    Китай Мировые новости Страны Персидского Залива
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
