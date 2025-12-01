Китай призвал страны Персидского залива ускорить подписание соглашения о свободной торговле

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) завершить переговоры по соглашению о свободной торговле с КНР, которые продолжаются более 20 лет.

С таким заявлением он выступил в понедельник в ходе встречи с генеральным секретарем ССАГПЗ Джасемом Мухаммедом Аль-Будайви в Эр-Рияде.

По словам главы МИД КНР, условия для заключения соглашения «в основном созрели», и настало время принять окончательное решение. Ван И отметил, что подписание соглашения о свободной торговле стало бы «сильным сигналом миру» в защиту многосторонности на фоне усиливающегося протекционизма и односторонних подходов в мировой торговле.

Chinese FM Wang Yi met with Jasem Mohamed Albudaiwi, Secretary General of the Gulf Cooperation Council, in Riyadh.#China stands ready to strengthen strategic communication with the #GCC, safeguard common interests, and jointly respond to a turbulent and changing international… pic.twitter.com/hdmFY9FpYR — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) December 15, 2025

Как подчеркнули в МИД Китая, Пекин заинтересован в углублении сотрудничества с государствами Персидского залива в сферах торговли, инвестиций, энергетики и других направлениях, а также поддерживает стремление ССАГПЗ к укреплению стратегической автономии и региональной интеграции.

В рамках визита Ван И также провел переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Стороны договорились усилить координацию по региональным и международным вопросам, отметив роль Эр-Рияда в обеспечении безопасности и дипломатических процессах на Ближнем Востоке. В совместных заявлениях подчеркивается поддержка усилий по всеобъемлющему и справедливому урегулированию палестинского вопроса, а также нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

Кроме того, Ван И встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, заявив о готовности Китая выступать «надежным партнером» королевства и вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе.

По итогам визита стороны также договорились о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических и специальных паспортов.

Турне главы китайской дипломатии по Ближнему Востоку началось в Объединенных Арабских Эмиратах и, как ожидается, завершится во вторник в Иордании.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Персидского залива приняли Сахирскую декларацию.