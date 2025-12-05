Лидеры стран Персидского залива приняли Сахирскую декларацию

46-я сессия Верховного совета глав государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива прошла в Манаме под председательством короля Бахрейна.

В ходе сессии лидеры ССАГПЗ подчеркнули важность уважения суверенитета государств Совета и других стран региона, отвергнув любое вмешательство во внутренние дела и применение (либо угрозу применения) силы.

В принятой по итогам сессии Сахирской декларации подчеркивается необходимость усиления международной кооперации для поддержки региональной безопасности и углубления политического, экономического и военного партнерства с дружественными странами, международными организациями и экономическими блоками.

Лидеры ССАГПЗ приветствовали итоги саммита мира в Шарм-эш-Шейхе и выразили поддержку региональным и международным усилиям, направленным на обеспечение полного соблюдения положений соглашения о прекращении войны в секторе Газа. Лидеры подчеркнули необходимость оказания гуманитарной помощи, работ по восстановлению и всех инициатив, направленных на создание независимого суверенного Палестинского государства.

ССАГПЗ — региональная организация, в состав которой входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Ранее арабские страны призвали ХАМАС уйти из сектора Газа.