    21:52, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лидеры стран Персидского залива приняли Сахирскую декларацию

    Лидеры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подчеркнули, что безопасность и стабильность Совета неделимы, а любое нарушение суверенитета страны-участницы представляет собой угрозу коллективной безопасности всего объединения, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Al Arabiya

    Лидеры стран Персидского залива приняли Сахирскую декларацию
    Фото: Al Arabiya

    46-я сессия Верховного совета глав государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива прошла в Манаме под председательством короля Бахрейна.

    В ходе сессии лидеры ССАГПЗ подчеркнули важность уважения суверенитета государств Совета и других стран региона, отвергнув любое вмешательство во внутренние дела и применение (либо угрозу применения) силы.

    В принятой по итогам сессии Сахирской декларации подчеркивается необходимость усиления международной кооперации для поддержки региональной безопасности и углубления политического, экономического и военного партнерства с дружественными странами, международными организациями и экономическими блоками.

    Лидеры ССАГПЗ приветствовали итоги саммита мира в Шарм-эш-Шейхе и выразили поддержку региональным и международным усилиям, направленным на обеспечение полного соблюдения положений соглашения о прекращении войны в секторе Газа. Лидеры подчеркнули необходимость оказания гуманитарной помощи, работ по восстановлению и всех инициатив, направленных на создание независимого суверенного Палестинского государства.

    ССАГПЗ — региональная организация, в состав которой входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

    Ранее арабские страны призвали ХАМАС уйти из сектора Газа. 

     

    Азамат Бекжан
