Китай направил 65 тысяч единиц помощи в пострадавшую от наводнений провинцию Шэньси

Китай направил в провинцию Шэньси 65 тысяч единиц гуманитарных ресурсов для ликвидации последствий сильных наводнений и помощи пострадавшим, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным издания, соответствующие ведомства Китая направили 65 тыс. единиц материальных ресурсов в провинцию Шэньси на северо-западе страны для поддержки усилий местных властей по ликвидации последствий наводнений, сообщило в понедельник Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Указанная партия материальных ресурсов, которая включает палатки, раскладные кровати, одеяла и наборы предметов первой необходимости, была совместно выделена Канцелярией Государственного комитета по предупреждению стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим, Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями и Государственным управлением продовольствия и материальных резервов.

Кроме того, эти ресурсы главным образом будут направлены на поддержку усилий местных властей по оказанию чрезвычайной помощи, эвакуации и размещению пострадавших.

В последние дни на Шэньси обрушились ливни, в результате чего на 38 гидрологических станциях 27 рек в общей сложности было зафиксировано 46 пиковых значений паводкового уровня.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, Китай объявил максимальный уровень опасности из-за тайфуна «Ноул». Ранее Китай эвакуировал более 715 тысяч человек из-за тайфуна «Ноул». Китай направил 180 млн юаней на помощь пострадавшим от наводнений. Около 65 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за ливней.