Китай направил 180 млн юаней на помощь пострадавшим от наводнений

Китай выделил 180 млн юаней из центрального фонда помощи при ЧС на борьбу с наводнениями и устранение последствий тайфунов в шести провинциях страны, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным издания, Китай в понедельник в экстренном порядке выделил авансом 180 млн юаней (около 26,5 млн долларов США) из центрального фонда помощи при стихийных бедствиях для поддержки шести провинций в борьбе с наводнениями и ликвидации последствий тайфунов.

Средства, совместно выделенные Министерством финансов и Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями, будут направлены на проведение экстренных мероприятий и аварийно-спасательных работ при наводнениях и тайфунах в провинциях Гуандун /Южный Китай/, Фуцзянь, Цзянси /обе Восточный Китай/, Хунань /Центральный Китай/, Ляонин и Цзилинь /обе Северо-Восточный Китай/.

По информации китайских ведомств, средства будут в основном использоваться для проведения поисково-спасательных работ, эвакуации и размещения пострадавшего населения, экстренного устранения угроз, выявления и ликвидации рисков вторичных бедствий, восстановления поврежденных и разрушенных домов.

В последние дни на Китай обрушилось несколько тайфунов. Они вызвали мощные ливни в южных, восточных и северо-восточных регионах страны, привели к серьезным наводнениям и геологическим бедствиям.

Напомним, Китай объявил максимальный уровень опасности из-за тайфуна «Ноул». Ранее Китай эвакуировал более 715 тысяч человек из-за тайфуна «Ноул».