Китай объявил максимальный уровень опасности из-за тайфуна «Ноул»

Власти Китая объявили красный уровень предупреждения в связи с приближением тайфуна «Ноул», передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По прогнозам синоптиков, стихия выйдет на побережье южной провинции Гуандун и продолжит усиливаться.

По данным Национального метеорологического центра Китая, «Ноул» стал 12-м тайфуном сезона.

По состоянию на вечер субботы центр тайфуна находился примерно в 100 километрах к юго-востоку от уезда Хуэйдун города Хуэйчжоу. Максимальная скорость ветра вблизи его центра соответствовала 14 баллам.

Синоптики прогнозируют, что циклон продолжит движение на северо-запад со скоростью около 20 км/ч, продолжая набирать силу. После выхода на сушу тайфун сменит направление на северо-северо-западное и постепенно начнет ослабевать.

В связи с угрозой удара стихии Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой повысил уровень экстренного реагирования на наводнения и тайфуны в провинции Гуандун до третьего уровня. В провинциях Цзянси и Хунань введен четвертый уровень реагирования на возможные наводнения.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о тайфунах. Красный уровень означает максимальную степень опасности. Далее по уровню угрозы следуют оранжевый, желтый и синий сигналы.

Напомним, двумя днями ранее Китай объявлял оранжевый уровень опасности из-за тайфуна «Ноул».