Китай объявил оранжевый уровень опасности из-за тайфуна «Ноул»

Китай объявил оранжевый уровень опасности из-за приближения тайфуна «Ноул», который, по прогнозам, обрушится на юго-восточное побережье страны уже 25–26 июля, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным издания, национальный метеорологический центр /НМЦ/ КНР в пятницу утром объявил предупреждение «оранжевого» уровня — второго по величине в четырехуровневой системе предупреждений о тайфунах, в связи с тайфуном «Ноул», 12-м по счету тайфуном в этом году, который формируется и направляется к юго-восточному побережью Китая.

Согласно данным НМЦ, по состоянию на 5:00 утра пятницы центр тайфуна «Ноул» находился над морской акваторией примерно в 560 км к северо-востоку от Манилы, Филиппины. По прогнозу, он будет перемещаться в северо-западном направлении со скоростью 25-30 км в час.

Также ожидается, что тайфун выйдет на сушу в прибрежной зоне между Чжухаем в провинции Гуандун и Чжанпу в провинции Фуцзянь в период с вечера 25 июля по утро 26 июля. После выхода на сушу тайфун будет двигаться в северо-западном направлении, постепенно теряя силу.

С 08:00 пятницы до 08:00 субботы в некоторых районах восточной и южной частей острова Тайвань ожидаются дожди от сильных до проливных.

Кроме того, прогнозируется усиление ветров в северо-восточной части Южно-Китайского моря, в проливе Баши, морских акваториях к востоку от Тайваня, в Тайваньском проливе, южной части Восточно-Китайского моря и на побережьях Тайваня, пров. Фуцзянь и центральной и восточной частей пров. Гуандун.

Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР сегодня повысил уровень экстренного реагирования на наводнения и тайфун до 4-го в провинциях Гуандун и Фуцзянь, сообщило Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями /МУЧС/ КНР. В связи с приближением тайфуна провинция Гуандун приняла ряд чрезвычайных мер.

Пассажирские паромные маршруты в затронутых районах приостановлены, а пассажирские суда прекратили работу. По данным Гуандунского провинциального управления морской безопасности, эвакуация тысяч работников морских объектов, в том числе на нефтяных платформах, завершится к 12:00 пятницы.

Для проведения аварийно-спасательных работ задействованы спасательные суда, вертолеты, буксиры и суда для ликвидации последствий аварии.

Отмечается, что в Китае действует четырехуровневая система предупреждения о тайфунах, где красный цвет означает наивысшую степень опасности, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, в Китае тайфун «Бави» вышел на сушу.