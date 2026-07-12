Тайфун «Бави» вышел на сушу в Китае

Тайфун «Бави» достиг побережья китайской провинции Чжэцзян, где скорость ветра вблизи его эпицентра достигала 40 метров в секунду, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным метеорологической обсерватории провинции Чжэцзян, девятый по счету в этом году тайфун «Бави» вышел на сушу в восточнокитайской провинции Чжэцзян около 23:20 в субботу.

Первый удар стихии пришелся на побережье города уездного уровня Юйхуань, который находится под юрисдикцией городского округа Тайчжоу. Спустя примерно полчаса тайфун вновь вышел на сушу — уже в городе Юэцин, входящем в состав городского округа Вэньчжоу.

По данным синоптиков, в момент выхода на сушу максимальная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 40 метров в секунду.

Ожидается, что в воскресенье «Бави» принесет сильные ливни в западные районы провинции Чжэцзян. В связи с этим провинциальный штаб по борьбе с наводнениями, засухой и тайфунами предупредил о возможных перебоях в работе городских служб, транспорта и объектов прибрежной аквакультуры.

Власти также призвали сохранять повышенную бдительность из-за риска внезапных паводков в горных районах, оползней и других геологических процессов, подтопления городских территорий, разлива малых и средних рек, а также затопления сельскохозяйственных угодий.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, мощный тайфун «Бави» обрушился на японскую Окинаву: 12 человек пострадали, отменены сотни рейсов, власти предупреждают об угрозе наводнений и оползней. Ранее сообщалось, что в Китае ввели ограничения из-за приближения тайфуна «Бави».