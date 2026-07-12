Ограничения из-за приближения тайфуна «Бави» ввели в Китае

Тайфун «Бави» стремительно приближается к восточному побережью Китая, вынуждая власти провинции Чжэцзян вводить масштабные меры безопасности и приостанавливать работу транспорта, предприятий и учебных заведений, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Тайфун «Бави», ставший девятым тропическим циклоном нынешнего сезона, продолжает приближаться к прибрежным районам провинции Чжэцзян на востоке Китая. Наиболее масштабные превентивные меры принимаются в городском округе Вэньчжоу, где власти усилили подготовку к возможному удару стихии.

По данным на 16:00 11 июля, в Вэньчжоу были открыты 2801 пункт временного размещения для жителей. В целях обеспечения безопасности населения временно отменены все массовые мероприятия на открытом воздухе, приостановлена работа предприятий, образовательных учреждений и транспортного сообщения.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными предупреждениями, поскольку тайфун продолжает приближаться к побережью.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, мощный тайфун «Бави» обрушился на японскую Окинаву: 12 человек пострадали, отменены сотни рейсов, власти предупреждают об угрозе наводнений и оползней.