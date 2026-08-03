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    Около 65 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за ливней

    Из-за сильных ливней и угрозы наводнений власти Китая эвакуировали около 65 тысяч жителей провинции Сычуань, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Около 65 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за ливней
    Фото: Синьхуа

    По данным издания, власти КНР провели эвакуацию примерно 65 тыс. человек в провинции Сычуань на юго-западе страны в связи с ливнями и угрозой наводнений. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    По его сведениям, проливные дожди 1 августа опять обрушились на несколько городов провинции, включая ее административный центр — город Чэнду. За минувшие сутки в отдельных районах выпало до 186 мм осадков.

    Согласно официальным подсчетам, за текущий сезон наводнений, начавшийся в Сычуани с мая, правительство переместило в провинции в общей сложности 881 тыс. человек.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, Китай объявил максимальный уровень опасности из-за тайфуна «Ноул». Ранее Китай эвакуировал более 715 тысяч человек из-за тайфуна «Ноул». Китай направил 180 млн юаней на помощь пострадавшим от наводнений.

    Китай Наводнение Местные органы власти ТАСС Эвакуация Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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