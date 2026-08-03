Около 65 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за ливней

Из-за сильных ливней и угрозы наводнений власти Китая эвакуировали около 65 тысяч жителей провинции Сычуань, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, власти КНР провели эвакуацию примерно 65 тыс. человек в провинции Сычуань на юго-западе страны в связи с ливнями и угрозой наводнений. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, проливные дожди 1 августа опять обрушились на несколько городов провинции, включая ее административный центр — город Чэнду. За минувшие сутки в отдельных районах выпало до 186 мм осадков.

Согласно официальным подсчетам, за текущий сезон наводнений, начавшийся в Сычуани с мая, правительство переместило в провинции в общей сложности 881 тыс. человек.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, Китай объявил максимальный уровень опасности из-за тайфуна «Ноул». Ранее Китай эвакуировал более 715 тысяч человек из-за тайфуна «Ноул». Китай направил 180 млн юаней на помощь пострадавшим от наводнений.