27 Июля 2022 13:29

Кирпичный завод открылся в Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев перед отчетной встречей с жителями Кентау ознакомился с работой нового кирпичного завода на территории специальной экономической зоны. Проект реализует ТОО «Almaty NS Group», передает МИА «Казинформ».

На заводе будут производить 3 млн керамических кирпичей в месяц. Для строительства завода и оснащения его необходимым оборудованием вложено 1 млрд 720 млн тенге инвестиций. После реализации проекта в год здесь смогут выпускать 45 млн кирпичей.

Строительство предприятия началось в 2021 году. Сейчас на заводе начали выпускать первую партию кирпича. По словам специалистов, в ближайшие несколько лет производство кирпича вырастет на 4-5% в год. На заводе планируется трудоустроить 50 человек.

После посещения предприятия глава региона встретился с жителями Кентау, выслушал их вопросы и предложения. Было отмечено, что большая часть поднятых во время апрельской встречи вопросов уже решена.

– В апреле этого года мы с вами обсуждали социальные и другие вопросы. Сегодня я вновь с вами, расскажу о решении проблем. Всего в ходе встреч с населением и личных приемов было поднято 26 вопросов. Из них 15 решены, остальные 11 находятся на стадии решения. Каждое обращение рассматривается в рамках закона, принимаются соответствующие решения, – сказал Умирзак Шукеев.

Кентау обеспечен природным газом, ведется работа по увеличению количества потребителей на территории города. В АО «КазТрансГаз Аймак» обратился 1981 потребитель для получения технических условий. Ведется средний ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-56 «Граница Жамбылской области - Кумкент - Шолаккорган - Ащысай - Р - 31» на 76-91 км (между селами Ащысай и Ойык (15 км). Ремонтные работы будут полностью завершены в августе, объект будет сдан в эксплуатацию в октябре.

Гражданам с инвалидностью было выделено 50 инвалидных колясок. Многофункциональная универсальная кресло-коляска предоставлена жителю города посредством портала социальных услуг.

— Кентау — единственный моногород в нашем регионе. Темпы социально-экономического развития здесь стабильные. В основных отраслях наблюдается рост. Продолжится работа по улучшению уровня и качества жизни населения. В целом процесс обеспечения Кентау природным газом состоит из трех этапов. По городу 18 тыс. абонентов подключают к газу, из них на первом этапе - 11 300 человек, на втором - 3500, на третьем - 3200 абонентов, - сказал аким области.

На сегодняшний день работы по первому этапу газификации полностью завершены. Проводятся работы по обследованию объектов второго и третьего этапов газоснабжения. Работы планируется завершить в конце августа.

В ходе встречи были заданы вопросы и высказаны предложения со стороны жителей. Умирзак Шукеев после встречи лично принял нескольких жителей, заявив, что каждое обращение будет решаться в рамках закона.



