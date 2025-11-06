Кыргызстан усилил наказание за нападение на медиков и учителей

Согласно принятым поправкам, за причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, совершенное в отношении лица при исполнении им служебной, профессиональной деятельности или выполнении общественного долга, предусмотрен штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов (около 300 тысяч — 600 тысяч тенге).

Также устанавливается ответственность за хулиганство, соверешенное в отношении лица при исполнении им служебной, профессиональной деятельности или выполнении общественного долга. За это правонарушение полагается штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов (около 300 тысяч — 600 тысяч тенге) или наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что парламент Кыргызстана одобрил в первом чтении законодательные поправки, предусматривающие введение высоких штрафов и уголовной ответственности за нападение на врачей и учителей при исполнении ими обязанностей.

Мы также писали, что в Кыргызстане ужесточена ответственность за мошенничество.