телерадиокомплекс президента РК
    17:37, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане ужесточат ответственность за нападение на врачей и учителей

    Парламент Кыргызстана одобрил в первом чтении законодательные поправки, предусматривающие введение высоких штрафов и уголовной ответственности за нападение на врачей и учителей при исполнении ими обязанностей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Отмечается, что в стране наблюдается увеличение случаев физического и вербального насилия в отношении медицинских работников, преподавателей, работников и служащих других сфер деятельности. Все это создает угрозу здоровью и их безопасности, оказывает негативное воздействие на качество работы.

    Согласно принятым изменениям, предлагается следующее:

    • за причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, наказывать штрафом от 200 до 500 расчетных показателей (20 тыс. — 50 тыс. сомов, примерно 124 тыс.тг — 309 тыс. тг) либо привлечением к общественным работам от сорока до ста часов;
    • за то же преступление, совершенное в отношении лица при исполнении им служебной, профессиональной деятельности или выполнении общественного долга, предусмотрен штраф от 500 до 1 000 расчетных показателей (50 тыс. -100 тыс. сомов, примерно 309 тыс.тг — 619 тыс. тг);
    • за хулиганство, соверешенное в отношении лица при исполнении им служебной, профессиональной деятельности или выполнении общественного долга, полагается штраф от 500 до 1000 расчетных показателей (50 тыс. -100 тыс. сомов, примерно 309 тыс.тг — 619 тыс. тг) или наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане намерены ужесточить контроль за альпинизмом.

