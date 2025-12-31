РУ
    14:05, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кыргызстан начинает 2026 год с рекордно долгих выходных

    В Кыргызстане празднование Нового 2026 года отличается массовыми городскими гуляниями и рекордно длительными выходными, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    Основным местом торжеств и притяжения горожан и гостей столицы остается обновленная центральная площадь Ала-Тоо, на которой установлена главная елка страны. Ее высота составляет 35 метров. Зимняя красавица украшена 7 тысячами игрушек в синей и серебристой цветовой гамме и яркой световой иллюминацией.

    31 декабря в 18:00 на площади стартует большой праздничный концерт с участием звезд кыргызской эстрады.

    Рядом с елкой организован ледовый каток площадью 1500 кв. м, праздничная ярмарка, фуд-корты, домик Санты и фотозоны.

    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    Традиционно кыргызстанцы отмечают Новый год за богатым дастарханом с национальными и новогодними блюдами. Для казахстанцев, находящихся временно в Кыргызстане, празднование проходит в едином культурном поле. Все члены семьи собираются за праздничным столом, обмениваются подарками и делятся новогодними пожеланиями.

    Примечательно, что для большинства кыргызстанцев 2026 год начнется с 11-дневных выходных. Согласно местному законодательству, нерабочими праздничными днями являются 1–7 января. На днях кабинет министров дополнительно продлил новогодние каникулы 2026 года до 12 января. Решение принято в целях укрепления института семьи и создания условий для совместного отдыха родителей с детьми во время зимних школьных каникул.

    Ранее мы писали о том, что Бишкек к Новому году украсят с учётом энергосбережения. Также сообщалось о призыве властей отказаться от новогодних салютов в текущем праздничном сезоне.

