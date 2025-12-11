РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:52, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Отказаться от новогодних салютов призвали в Кыргызстане

    Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора рекомендует госорганам и мэриям городов отказаться от новогодних салютов в текущем праздничном сезоне, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Как отметили в ведомстве, решение обусловлено негативным воздействием пиротехники на атмосферный воздух, особенно в зимний период, когда из-за температурных инверсий концентрация загрязняющих веществ резко возрастает. Кроме того, пиротехнические изделия создают значительные объемы твердых бытовых отходов и повышают риски возникновения пожаров.

    Министерство предлагает использовать современные экологически безопасные альтернативы в виде световых инсталляций, LED-иллюминаций, шоу дронов, позволяющих сохранять праздничную атмосферу без вреда для окружающей среды.

    Ранее сообщалось, что столицу Кыргызстана к Новому году украсят с учетом энергосбережения.

    Салюты Кыргызстан Мировые новости Новый год
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
