Отказаться от новогодних салютов призвали в Кыргызстане

Как отметили в ведомстве, решение обусловлено негативным воздействием пиротехники на атмосферный воздух, особенно в зимний период, когда из-за температурных инверсий концентрация загрязняющих веществ резко возрастает. Кроме того, пиротехнические изделия создают значительные объемы твердых бытовых отходов и повышают риски возникновения пожаров.

Министерство предлагает использовать современные экологически безопасные альтернативы в виде световых инсталляций, LED-иллюминаций, шоу дронов, позволяющих сохранять праздничную атмосферу без вреда для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что столицу Кыргызстана к Новому году украсят с учетом энергосбережения.