Кыргызстан избран в Исполнительный совет ЮНЕСКО

Исполнительный совет является ключевым руководящим органом ЮНЕСКО, отвечающим за подготовку работы Генеральной конференции, реализацию ее решений, а также за выработку стратегических и программных приоритетов Организации. Совет состоит из 58 государств-членов, избираемых на четыре года.

Членство в Исполнительном совете предоставляет возможность активно участвовать в формировании стратегических направлений деятельности ЮНЕСКО, продвигать приоритеты Кыргызстана и региона Центральной Азии, укреплять международное сотрудничество в сфере образования, науки, культуры и коммуникации.

Генеральная конференция ЮНЕСКО по инициативе Кыргызстана приняла Резолюцию о провозглашении 22 сентября «Международным днем кочевого наследия».

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО учредил 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи.