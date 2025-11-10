Кыргызстан избран в Исполнительный совет ЮНЕСКО
В Самарканде в рамках 43-й сессии Генеральной конференции Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, Кыргызская Республика избрана в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2025–2029 годы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на МИД КР.
Исполнительный совет является ключевым руководящим органом ЮНЕСКО, отвечающим за подготовку работы Генеральной конференции, реализацию ее решений, а также за выработку стратегических и программных приоритетов Организации. Совет состоит из 58 государств-членов, избираемых на четыре года.
Членство в Исполнительном совете предоставляет возможность активно участвовать в формировании стратегических направлений деятельности ЮНЕСКО, продвигать приоритеты Кыргызстана и региона Центральной Азии, укреплять международное сотрудничество в сфере образования, науки, культуры и коммуникации.
Генеральная конференция ЮНЕСКО по инициативе Кыргызстана приняла Резолюцию о провозглашении 22 сентября «Международным днем кочевого наследия».
Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО учредил 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи.