    13:26, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кыргызстан избран в Исполнительный совет ЮНЕСКО

    В Самарканде в рамках 43-й сессии Генеральной конференции Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, Кыргызская Республика избрана в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2025–2029 годы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на МИД КР.

    Фото: МИД КР

    Исполнительный совет является ключевым руководящим органом ЮНЕСКО, отвечающим за подготовку работы Генеральной конференции, реализацию ее решений, а также за выработку стратегических и программных приоритетов Организации. Совет состоит из 58 государств-членов, избираемых на четыре года.

    Членство в Исполнительном совете предоставляет возможность активно участвовать в формировании стратегических направлений деятельности ЮНЕСКО, продвигать приоритеты Кыргызстана и региона Центральной Азии, укреплять международное сотрудничество в сфере образования, науки, культуры и коммуникации.

    Генеральная конференция ЮНЕСКО по инициативе Кыргызстана приняла Резолюцию о провозглашении 22 сентября «Международным днем кочевого наследия».

    Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО учредил 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи.

    Теги:
    ЮНЕСКО Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
