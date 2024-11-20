Кыпчаки и инвестиции: что объединяет Казахстан и Венгрию

Стратегическое партнерство

В этом году исполнилось 32 года с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Венгрией. Следует отметить, что Венгрия стала первой европейской страной в Центральной Европе, которая подписала с Казахстаном декларацию о стратегическом партнерстве. В настоящее время между Астаной и Будапештом выстроен устойчивый политический диалог, сохраняется взаимопонимание по наиболее актуальным вопросам текущей геополитической ситуации и совместному реагированию на вызовы безопасности в регионе.

Встречи на высшем уровне

18 сентября 2023 года на полях 78-й сессии ГА ООН состоялась встреча Президента РК Касым-Жомарта Токаева с Президентом Венгрии Каталин Новак, во время которой обсуждались вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Фото: Akorda

Год назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Казахстан с официальным визитом, тогда и состоялась его встреча с Касым-Жомартом Токаевым. На переговорах стороны обсудили состояние и перспективы развития казахско-венгерских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей. Глава нашего государства выразил признательность Виктору Орбану за значительный вклад в сближение Казахстана и Венгрии. А Виктор Орбан, в свою очередь, поблагодарил Президента Казахстана за приглашение и гостеприимство, оказанное ему и венгерской делегации. Он высоко оценил уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Венгрией.

— Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши, как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы, — сказал Виктор Орбан на встрече в Акорде.

Фото: Akorda

Следует напомнить, что Венгрия была последовательным сторонником заявки Казахстана на председательство в ОБСЕ в 2010 году и сторонником проведения «ЭКСПО-2017». Также страна поддерживает присоединение Казахстана к конвенциям Совета Европы в области уголовного судопроизводства и в вопросе облегчения визового режима со странами ЕС.

Важные соглашения

За последние десятилетия сотрудничество между Казахстаном и Венгрией активно развивается в различных направлениях. Так, с 1996 год действует казахстанско-венгерская Межправительственная комиссия по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. А с 2008 года — Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Венгрией.

Также в разные годы страны заключали такие соглашения как: договор о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, соглашение об экономическом сотрудничестве, договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Кроме того в 2012 году был образован казахстано-венгерский Деловой совет. А уже через два года, в 2014 году, страны подписали Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве.

В 2015 году создан сельскохозяйственный Казахстанско-венгерский фонд прямых инвестиций с уставным капиталом $40 млн. В том же году был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию казахстанско-венгерского Стратегического совета.

В июне 2017 года открылось прямое авиасообщение между Будапештом и Астаной.

Экспорт казахстанских товаров на $700 млн

За более чем 30 лет партнерства между Казахстаном и Венгрией стремительно развиваются торговые связи и реализуются экономические проекты. Приведем некоторые цифры. Товарооборот между странами за январь–август 2024 года составил $131,1 млн, что на 6,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($123,3 млн). К слову, за 2023 год товарооборот достиг $187,5 млн, что на 8,9% выше, чем за аналогичный период 2022 года ($172,2 млн).

Инфографика: Kazinform

В этом году экспорт из Казахстана в Венгрию по результатам 8-ми месяцев снизился на 29,8% и составил $2,7 млн. В Министерстве торговли и интеграции РК объяснили, что сокращение экспорта в Венгрию обосновывается снижением поставок таких товаров, как: рыбное филе — на 76,2%, ферросплавы — на 100%, телефонные аппараты — на 77,2%, изделия из черных металлов — на 100%, цепи и их части из черных металлов — на 100%.

Кстати, в ноябре 2023 года правительство Казахстана заявило о готовности увеличить экспорт продукции в Венгрию. Речь шла об увеличении экспорта 95-ти товаров на сумму порядка $700 млн.

Инфографика: Kazinform

Импорт в Казахстан из Венгрии за январь–август 2024 года, наоборот, вырос на 7,5% и достиг $128,3 млн.

Инфографика: Kazinform

$300 млн венгерских инвестиций

За последние 20 лет из Венгрии в нашу страну было привлечено инвестиций на сумму более $300 млн. В прошлом году сообщалось о переговорах по реализации инвестиционных проектов на сумму $490 млн в области машиностроения, сельского хозяйства и логистики. В число крупных инвесторов в казахстанскую экономику входит венгерская нефтегазовая компания MOL, компании Gedeon Richter, Egis и другие.

В Казахстане успешно функционируют 32 венгерских предприятия, а также 39 совместных казахстанско-венгерских компаний в сфере сельского хозяйства, торговли, строительства, горнодобывающей промышленности.

В декабре 2023 года компания MOL запустила одно из крупнейших газоконденсатных месторождений — Рожковское — в партнерстве с АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» (КМГ) и Первой международной нефтяной корпорацией (FIOC). Правом недропользования обладает совместное предприятие «Уральск Нефть и Газ» (УОГ), куда входят «КазМунайГаз» (50%), венгерская компания MOL Group (27,5%) и китайская Sinopec (22,5%).

По данным КМГ, Рожковское газоконденсатное месторождение было открыто в 2008 году, а контракт на добычу газа и конденсата с этого месторождения был заключен в 2015 году. Запасы извлекаемого конденсата на месторождении составляют 12,5 млн тонн, пластового газа — 26,8 млрд кубометров.

В период до 2040 года на месторождении планируют добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата. На сегодняшний день инвестировано в проект уже порядка $534 млн. По прогнозам благодаря месторождению «Рожковское» Национальный фонд РК пополнится на 501 млрд тенге, а местный бюджет — на 110 млрд тенге. Кроме того, акционеры планируют направить не менее 3,1 млрд тенге на социально-экономическое развитие региона и ежегодно выделять 1% от суммы инвестиций на обучение казахстанских кадров.

Фото: primeminister.kz

Еще один перспективный проект — строительство солнечных электростанций и генераторов водорода в нашей стране венгерской компанией Globalia. Компания планирует обеспечить электроэнергией четыре населенных пункта и один промышленный объект в Арзгирской зоне Атырауской области через пять солнечных парков мощностью 10,3 мегаватта. Также в июле сообщалось, что Globalia реализует проект по созданию сельскохозяйственного индустриального парка в Казахстан площадью 27 гектаров. Для этого проекта венгерская компания выбрала один из основных сельскохозяйственных районов Акмолинской области — Аршалынский район. Основным направлением его деятельности является производство зерна. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства РК, в ближайшие годы планируется начать и частично реализовать проекты по развитию модельного рыбоводного хозяйства, выращиванию рыбы, повышению роли земли и почвы в адаптации к изменению климата, строительству комбикормового завода, открытию демонстрационной и опытной станции по выращиванию сортов различных растений.

Следует отметить, что венгерские компании заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов с Казахстаном, в особенности в свете углубления сотрудничества через инструментарий Организация тюркских государств (ОТГ), членами которой являются и Казахстан, и Венгрия. В ноябре 2023 года прошла встреча представителей МИД РК, «НК KAZAKH INVEST» с представителями венгерской национальной ассоциации машиностроителей и энергетического машиностроения (MAGEOSZ). На переговорах поднимались возможности локализации производства энергетического оборудования на территории Казахстана. Согласно энергетическому балансу, до 2035 года планируется ввод 17,5 ГВт мощностей. Поскольку у нас отсутствует производство энергетического оборудования, это направление является перспективным для локализации.

Потомки кыпчаков

Между Казахстаном и Венгрией существуют тесные исторические связи, так как на территории современной Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших сюда из Тургайских степей в первой половине XIII века. Это является исторической основой между культурным наследием казахского и венгерского народов. Поэтому не случайно ученые обеих стран проводят совместные археологические исследования по изучению истории расселения кыпчаков в Венгрии и мадьяр в Казахстане.

Помимо этого, казахстанские вузы тесно сотрудничают с ведущими венгерскими университетами в рамках соглашения между Министерством образования и науки РК и Министерством человеческих ресурсов Венгрии. Ежегодно 250 казахстанцев получают гранты на учебу в вузах Венгрии по стипендиальной программе «Хунгарикум».

Кроме того, деятели искусств, ученые и спортсмены двух стран принимают активное участие в различных культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в Казахстане и Венгрии.

Фото: Caravan.kz

Так, 15 апреля 2022 года в венгерском Музее естественных наук прошла выставка, связанная с Ботайской культурой на территории Казахстана и посвященная одомашниванию древних лошадей. В 2023 году в Венгрии прошли концерты этно-фольклорных ансамблей «Арнау» и «Туран», а также Академического оркестра казахских народных инструментов имени Д. Нурпеисовой. А творческие работы казахстанских художников представляли на 27-й Международной художественной выставки Берекфюрд.

Кроме того, в Будапеште состоялись Дни казахского кино, на которых были показаны картины — «Казахское ханство: Золотой трон» и «Олиара».

Культурно-гуманитарные отношения двух стран активно развиваются и этому способствуют историческая близость двух народов и стремление к возрождению национальной культуры и традиций.

Ранее мы писали о том, во время 8-го заседания казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Будапеште между Министерством энергетики РК и Министерством культуры и инноваций Венгрии был подписан Меморандум о взаимопонимании по подготовке и обучению кадров в сфере мирного использования атомной энергии.