Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Меморандум по подготовке кадров в атомной отрасли подписали Казахстан и Венгрия

27 Января 2023, 23:18
Меморандум по подготовке кадров в атомной отрасли подписали Казахстан и Венгрия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках 8-го заседания казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в городе Будапеште между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством культуры и инноваций Венгрии подписан Меморандум о взаимопонимании по подготовке и обучению кадров в сфере мирного использования атомной энергии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Целью меморандума является установление долгосрочного сотрудничества по профессиональной подготовке в Венгрии отечественных кадров в сфере мирного использования атомной энергии.

В рамках меморандума планируется разработать учебные и образовательные программы для подготовки кадров по эксплуатации и обслуживанию АЭС, ядерной и радиационной безопасности, реакторной физике, управлению ядерными технологиями, атомной промышленности, а также по другим направлениям в сфере мирного использования атомной энергии.

Новости по теме
Глава Минэнерго обсудил с представителями EDF вопросы сотрудничества в атомной энергетике
Детали соглашения между Узбекистаном и «Газпромом» разъяснило Минэнерго РУ
Казахстан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности
Теги:
Читайте также
Глава Минэнерго обсудил с представителями EDF вопросы сотрудничества в атомной энергетике
Касым-Жомарт Токаев принял Главу Республики Саха Айсена Николаева
ТЭЦ в Риддере выкупил инвестор
Казахстан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности
Меморандум по подготовке кадров в сфере атомной энергии намерены подписать РК и Венгрия
Минэнерго РК расторгло 12 контрактов в сфере углеводородов
Вопросы повышения взаимодействия государств ОЭС обсудят в Ташкенте
Ербол Карашукеев пригласил иностранных инвесторов вкладывать в сельское хозяйство Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
2 Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина
3 Екатерина Шульман стала профессором КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева
4 Жумабай Карагаев назначен первым заместителем акима Мангистауской области
5 Выборы нового сенатора в связи со смертью Гульмиры Каримовой объяснили в ЦИК РК

Лента новостей