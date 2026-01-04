Киев стремится провести саммит лидеров в США до конца января — Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов по актуальной повестке дня.

Глава государства напомнил, что в Киеве уже состоялась встреча с представителями властей европейских стран, работающими над вопросом гарантий безопасности для Украины.

По его словам, на 5 января запланировано еще одно заседание — на уровне начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-партнеров, где основной темой станут именно гарантии безопасности.

Зеленский также сообщил, что 6 января в Париже пройдет встреча лидеров стран «Коалиции желающих», в которой примет участие и американская делегация.

— Затем лидеры встретятся, и документы по гарантиям безопасности будут доведены до окончательной версии, — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что парижский саммит может продлиться один или два дня.

— После этого, как я думаю, мы будем готовить широкомасштабную встречу лидеров уже в США. Хотим, чтобы все это произошло до конца января, — добавил президент Украины.

Напомним, для переговоров в столицу Украины прибыли дипломатические и советники по безопасности из 15 государств (14 европейских и Канады), а также представители НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии.