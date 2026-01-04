РУ
    Советники по безопасности из 15 стран прибыли в Киев

    Для переговоров в столицу Украины прибыли дипломатические и советники по безопасности из 15 государств (14 европейских и Канады), а также представители НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Украина
    Фото: pixabay.com

    Представители США планируют принять участие через включение онлайн.

    Планируется, что участники обсудят гарантии безопасности Украины в рамках ведущихся переговоров с участием США и России.

    — Консультации в Киеве пройдут в три этапа. Первый блок — работа над документами, второй блок — работа пакетом экономического процветания, третий блок будет касаться военно-политических вопросов, — заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

    Он не уточнил, в каких из панелей будут участвовать представители США. Ожидается, что возможно их приобщение к экономической и/или военно-политической панели.

    Рустем Умеров выразил надежду, что в этом году переговоры завершатся мирными договоренностями.

    — Надеюсь, что 2026 год будет годом мира, — заявил он, а также выразил благодарность государствам-участникам встречи «за всеобъемлющую поддержку Украины» и за участие в переговорах в Киеве.

    Цель встречи — выйти на согласованные документы в рамках «мирного пакета», сообщил секретарь СНБО.

    Также запланирована встреча начальников Генштабов относительно гарантий безопасности.

    Усиление гарантий безопасности Украины стало темой переговоров США и Европы в начале года.

    Украина Российско-украинский конфликт ЕС Мировые новости США
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
