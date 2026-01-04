Советники по безопасности из 15 стран прибыли в Киев

Представители США планируют принять участие через включение онлайн.

Планируется, что участники обсудят гарантии безопасности Украины в рамках ведущихся переговоров с участием США и России.

— Консультации в Киеве пройдут в три этапа. Первый блок — работа над документами, второй блок — работа пакетом экономического процветания, третий блок будет касаться военно-политических вопросов, — заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Он не уточнил, в каких из панелей будут участвовать представители США. Ожидается, что возможно их приобщение к экономической и/или военно-политической панели.

Рустем Умеров выразил надежду, что в этом году переговоры завершатся мирными договоренностями.

— Надеюсь, что 2026 год будет годом мира, — заявил он, а также выразил благодарность государствам-участникам встречи «за всеобъемлющую поддержку Украины» и за участие в переговорах в Киеве.

Цель встречи — выйти на согласованные документы в рамках «мирного пакета», сообщил секретарь СНБО.

Также запланирована встреча начальников Генштабов относительно гарантий безопасности.

Усиление гарантий безопасности Украины стало темой переговоров США и Европы в начале года.