Советники по безопасности из 15 стран прибыли в Киев
Для переговоров в столицу Украины прибыли дипломатические и советники по безопасности из 15 государств (14 европейских и Канады), а также представители НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Представители США планируют принять участие через включение онлайн.
Планируется, что участники обсудят гарантии безопасности Украины в рамках ведущихся переговоров с участием США и России.
— Консультации в Киеве пройдут в три этапа. Первый блок — работа над документами, второй блок — работа пакетом экономического процветания, третий блок будет касаться военно-политических вопросов, — заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Он не уточнил, в каких из панелей будут участвовать представители США. Ожидается, что возможно их приобщение к экономической и/или военно-политической панели.
Рустем Умеров выразил надежду, что в этом году переговоры завершатся мирными договоренностями.
— Надеюсь, что 2026 год будет годом мира, — заявил он, а также выразил благодарность государствам-участникам встречи «за всеобъемлющую поддержку Украины» и за участие в переговорах в Киеве.
Цель встречи — выйти на согласованные документы в рамках «мирного пакета», сообщил секретарь СНБО.
Также запланирована встреча начальников Генштабов относительно гарантий безопасности.
Усиление гарантий безопасности Украины стало темой переговоров США и Европы в начале года.