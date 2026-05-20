Кения предложила Казахстану логистические хабы для выхода на рынки Африки
Казахстан и Кения договорились расширять сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, инноваций и транспортно-логистической взаимосвязанности. Об этом заявил Президент Кении Уильям Руто на брифинге для представителей СМИ, передает корреспондент агентства Kazinform.
Уильям Руто отметил, что сегодня состоялись конструктивные и плодотворные переговоры, направленные на углубление сотрудничества по широкому спектру отраслей.
— Мы рассмотрели текущую повестку и договорились о реализации практических мер по раскрытию новых возможностей в торговле, инвестициях, инновациях и региональной взаимосвязанности. Кения рассматривает Казахстан как важного стратегического партнера и ключевые ворота в Центральную Азию и евразийский регион в целом. В свою очередь наша страна готова стать для Казахстана связующим звеном в Восточной и Центральной Африке. Мы предложили казахстанской стороне использовать Найроби как стратегическую базу для работы на континенте, а порты Момбаса и Ламу — как основные логистические хабы для выхода на рынки региона, — сказал Президент Кении.
