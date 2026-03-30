«Казцинк» оштрафовали на 20 млн тенге за превышение выбросов в Усть-Каменогорске

Внеплановую проверку провел департамент экологии. В ходе контрольных замеров на источниках выбросов зафиксированы серьезные превышения нормативов по ключевым загрязняющим веществам. По диоксиду серы — в 3,5 раза, по оксиду углерода — в 2 раза, по оксиду азота — в 1,5 раза.

Как отметили в ведомстве, такие показатели свидетельствуют о сбоях в работе пылегазоулавливающего оборудования. Оно не обеспечивает предусмотренную проектом степень очистки отходящих дымовых газов. При этом установлено, что в дни неблагоприятных метеоусловий предприятие не соблюдало требования по снижению эмиссий, что является прямым нарушением условий экологического разрешения.

По итогам проверки предприятие оштрафовано на сумму порядка 20 миллионов тенге. Помимо этого, выдано обязательное предписание об устранении всех выявленных нарушений.

— В период НМУ предприятие не обеспечило снижение выбросов в установленном объёме. По результатам замеров зафиксированы превышения нормативов, — сообщили в департаменте экологии.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за промышленными предприятиями региона будет усилен, особенно в периоды ухудшения метеоусловий, когда нагрузка на атмосферу возрастает.

