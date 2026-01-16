КазМунайГаз перенаправил 300 тыс. тонн нефти на период ограничений КТК
В конце прошлого года в связи с ограничениями поставок казахстанской нефти через систему Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) оперативно проведена работа по перенаправлению нефти по другим экспортным маршрутам через систему АО «КазТрансОйл», передает агентство Kazinform со ссылкой на КазМунайГаз.
Объем нефти порядка 300 тыс. тонн был перенаправлен по системе КТО для дальнейшей поставки в экспортном направлении (Германия, Китай, Баку-Тбилиси-Джейхан, через порты Новороссийск и Усть-Луга). В январе 2026 года с учётом сохраняющихся ограничений по приёму нефти со стороны КТК мероприятия по перенаправлению будут продолжены.
Продолжается работа по дополнительным маршрутам транспортировки казахстанской нефти:
По итогам 2025 года наблюдается динамика роста поставок казахстанской нефти в Германию (НПЗ г. Шведт). Объем составил 2,1 млн тонн. В 2026 году ожидается увеличение объемов до 2,5 млн тонн нефти.
Поставки казахстанской нефти c порта Актау в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) составили 1,3 млн тонн. Ожидаемый объем на 2026 год — до 1,6 млн тонн нефти.
Также сохраняется стабильная транспортировка казахстанской нефти в экспортном направлении в Китайскую Народную Республику. По итогам 2025 года в КНР экспортировано 1,1 млн тонн нефти.
Ранее в «КазМунайГазе» прокомментировали инцидент с танкером на КТК.