КазМунайГаз перенаправил 300 тыс. тонн нефти на период ограничений КТК

Объем нефти порядка 300 тыс. тонн был перенаправлен по системе КТО для дальнейшей поставки в экспортном направлении (Германия, Китай, Баку-Тбилиси-Джейхан, через порты Новороссийск и Усть-Луга). В январе 2026 года с учётом сохраняющихся ограничений по приёму нефти со стороны КТК мероприятия по перенаправлению будут продолжены.

Продолжается работа по дополнительным маршрутам транспортировки казахстанской нефти:

По итогам 2025 года наблюдается динамика роста поставок казахстанской нефти в Германию (НПЗ г. Шведт). Объем составил 2,1 млн тонн. В 2026 году ожидается увеличение объемов до 2,5 млн тонн нефти.

Поставки казахстанской нефти c порта Актау в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) составили 1,3 млн тонн. Ожидаемый объем на 2026 год — до 1,6 млн тонн нефти.

Также сохраняется стабильная транспортировка казахстанской нефти в экспортном направлении в Китайскую Народную Республику. По итогам 2025 года в КНР экспортировано 1,1 млн тонн нефти.

