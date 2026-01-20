Kazinform будет вести текстовую трансляцию выступления Президента на Национальном Курултае

Первый день двухдневного форума прошел в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсудили широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.

Сегодня на Национальном Курултае выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.