    10:18, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Kazinform будет вести текстовую трансляцию выступления Президента на Национальном Курултае

    В Кызылорде сегодня пройдет V Национальный курултай, где эксперты и общественные деятели обсудят ключевые направления развития Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Ақорда

    Первый день двухдневного форума прошел в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсудили широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.

    Сегодня на Национальном Курултае выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

    Диана Калманбаева
    Автор
