Каждое шестое ДТП заканчивается трагедией: назван самый опасный регион Казахстана

Количество дорожно-транспортных происшествий в Казахстане остается на высоком уровне. По итогам января–мая 2026 года в стране было зарегистрировано 12,2 тыс. ДТП, передает агентство Kazinform со ссылкой на Energyprom.kz.

Это практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Несмотря на большое количество происшествий, численность погибших в результате аварий в текущем году сократилась.

За январь–май 2026 года на дорогах страны погибли 600 человек, против 740 человек годом ранее и 767 человек в соответствующем периоде 2024 года. Численность раненых также немного уменьшилась: с 16,6 тыс. человек в январе–мае 2025-го до 16,1 тыс. человек за пять месяцев текущего года.

В региональном разрезе наибольшее количество ДТП было зарегистрировано в Алматы: 3 тыс. случаев. Это почти четверть всех аварий по стране. Далее следуют Алматинская область (1,2 тыс. случая) и Астана (964 случая). Наименьшее количество ДТП было зафиксировано в области Улытау области: 82 случая.

Столь высокий показатель в Алматы во многом объясняется масштабами самого мегаполиса и интенсивностью дорожного движения. Город является крупнейшим по численности населения в стране и одновременно лидирует по количеству зарегистрированных автомобилей. Кроме того, ежедневно на дороги Алматы выезжают сотни тысяч машин, включая значительный поток транспорта из пригородов и соседних населенных пунктов. В результате транспортная нагрузка там существенно выше, чем в большинстве других регионов страны.

По численности раненых антилидером также оказался Алматы, где в результате ДТП пострадали 3,2 тыс. человек. В Алматинской области травмы получили 1,8 тыс. человек, в Астане — 1,1 тыс. человек, в Жамбылской области — 1 тыс. человек.

При этом ситуация с летальными случаями выглядит иначе. Наибольшая численность погибших в ДТП наблюдалась в Туркестанской области: 100 человек. Далее следуют Алматинская область (84 человека) и Жамбылская область (58 человек). На эти три региона суммарно пришлось более 40% всех смертей в результате ДТП по стране. Для сравнения: в Алматы, несмотря на максимальное количество аварий, погибли 22 человека, а в Астане — 11 человек.

ДТП со смертельным исходом заслуживают отдельного внимания. По итогам января–мая 2026-го в стране было зарегистрировано 463 таких происшествия, против 593 годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2022-го показатель составлял 572 случая. Уменьшается и доля смертельных аварий в общем количестве ДТП. Если в январе–мае 2022-го она составляла 11%, то в текущем году — 3,8%.

Наибольшее количество ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано в Туркестанской области: 76 случаев. Далее следуют Алматинская (71 случай) и Жамбылская (48 случаев) области. Совокупно на эти три региона пришлось 42,1% всех смертельных ДТП в стране.

Если рассматривать долю таких происшествий в общем количестве ДТП внутри каждого региона, различия становятся еще заметнее. В Туркестанской области смертельным исходом завершились 16,5% всех зарегистрированных ДТП, в Карагандинской — 15,8%, в Северо-Казахстанской — 8,2%, в Жамбылской — 6,9%, в Алматинской — 6%. Для сравнения: в Алматы показатель составил 0,4%, в Астане — 1%.

В целом ситуация на дорогах Казахстана остается неоднозначной. С одной стороны, общее количество ДТП по-прежнему находится на очень высоком уровне и значительно превышает показатели предыдущих лет, с другой — численность погибших, а также количество и доля ДТП со смертельным исходом постепенно сокращаются. Вместе с тем ситуация в Туркестанской области продолжает вызывать особые опасения: регион лидирует как по численности погибших в ДТП, так и по количеству смертельных аварий.

В начале июня в Туркестанской области водитель автомобиля марки JAC, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на нескольких человек, после чего скрылась с места происшествия. В результате погибли три человека.

В апреле трое юных спортсменов погибли в ДТП в Туркестанской области.